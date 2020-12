TF1 : «Grand Hôtel» n’aura pas de saison 2

Contrairement à la série espagnole dont il est l’adaptation, le feuilleton de TF1 ne connaîtra pas de suite.

Malgré un casting cinq étoiles, comme l’établissement dans lequel elle se déroule, la série «Grand Hôtel» n’a que moyennement convaincu les téléspectateurs de TF1. Et bien que la fin de la première saison ait laissé plusieurs questions ouvertes, le feuilleton ne reviendra pas, a confirmé la Une à «Télé Loisirs» .

Ses créateurs avaient pourtant déjà pensé à la suite, comme ils l’avaient confié à Allociné. «On a tout de suite réfléchi à une saison 2, ou 3, en fonction des intrigues. On a des pistes pour la saison 2, mais on attend la réponse de la chaîne», avaient déclaré Aurélie Belko et Sébastien Le Délézir en septembre 2020.