Grand nettoyage de printemps: 7 erreurs courantes à éviter

C’est le printemps et pour beaucoup, le moment est venu de nettoyer le logement de fond en comble. Les effets positifs sont triples: cela permet de préparer sa maison ou son appartement pour l’été, de se débarrasser du bric-à-brac qui traîne un peu partout depuis l’automne dernier et de faire du bien au mental.

Certes, faire le ménage est rarement une partie de plaisir. Mais en adoptant quelques astuces et le bon état d’esprit et en écoutant de la bonne musique, cela peut devenir un travail satisfaisant et de surcroît bon pour la santé, sachant que la poussière est en grande partie responsable de la mauvaise qualité de l’air dans un logement. Voici les sept erreurs les plus fréquemment commises en faisant le ménage de printemps.

Erreur n°1: utiliser un aspirateur sale

Les ustensiles de nettoyage tel que l’aspirateur doivent être propres, au risque de répandre plus de poussière dans le logement que l’on en aspire. Les chiffons humides doivent également être d’une propreté impeccable, afin de ne pas faire passer la poussière d’un point à un autre.

Il convient de retirer les peluches et autres poils du balai de l’aspirateur et de nettoyer les filtres avant de faire le ménage de printemps. imago images/Addictive Stock

Erreur n°2: commencer à nettoyer par le bas

De manière générale, il convient de procéder du haut vers le bas si on veut éviter de devoir repasser deux fois au même endroit. Il ne faut donc jamais commencer par passer l’aspirateur, vu que le sol sera de nouveau sale après avoir fait le rangement et la poussière sur les surfaces.

Erreur n°3: faire l’impasse sur le désordre caché

Le grand nettoyage de printemps, c’est l’occasion pour ranger placards et tiroirs, sans oublier le réfrigérateur et le congélateur. Il faut également penser à faire le tri dans le tiroir fourre-tout et à ranger une bonne fois pour toutes l’armoire de la salle de bains.

Le ménage de printemps est l’occasion idéale pour débarrasser, nettoyer et faire le tri dans les tiroirs de la cuisine. imago images/eloisaconti

Erreur n°4: en faire trop à la fois

Les à-fonds prennent du temps, même dans un petit appartement. Dans un logement plus grand ou dans une maison, on peut vite se sentir submergé par les tâches à accomplir. Le mieux est de répartir le travail sur plusieurs semaines, à raison d’une pièce par week-end. Cela évitera de se décourager à mi-chemin. Au lieu de procéder pièce par pièce, il est également possible de répartir les tâches en fonction du type de nettoyage à effectuer: par exemple, en commençant par faire le tri dans toutes les armoires et tous les tiroirs, puis en débarrassant les surfaces, avant de nettoyer les vitres et les miroirs le week-end suivant et ainsi de suite.

Erreur n°5: ne pas débarrasser les étagères

Il est impossible de nettoyer à fond si l’on ne débarrasse pas d’abord les tiroirs et les étagères. En passant simplement autour des bibelots, non seulement on ne ramasse pas toute la poussière, mais on pense moins à faire le tri à ces endroits.

Pour nettoyer à fond, il faut vider les tiroirs et débarrasser les étagères avant de passer la poussière ou l’aspirateur. Passer autour des bibelots est non seulement contraignant, mais aussi inefficace. Getty Images/Maskot

Erreur n°6: utiliser les mauvais produits

L’utilisation de produits inadaptés est mauvaise pour le mobilier et les surfaces. Les plans de travail en pierre naturelle nécessitent d’autres produits que ceux en bois et certains nettoyants pour le verre conviennent quasi mieux pour les miroirs que pour le verre. Avec le bon produit, on en vient même à bout du nettoyage du four. Attention toutefois aux produits trop agressifs, susceptibles d’endommager le mobilier de valeur!

Erreur n°7: ne pas aspirer le matelas