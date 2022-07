Cyclisme : Grand numéro de Jungels pour la sortie de la Suisse

Le Luxembourgeois a attaqué dans le col de la Croix et n’a plus été rejoint jusqu’à l’arrivée à Chatel, lors de la 9e étape du Tour de France.

Jungels, seul en tête dans les 60 derniers kilomètres de cette première étape alpestre, a résisté au retour de Pinot, lancé à ses trousses dans la dernière ascension et revenu à une vingtaine de secondes. Sur la ligne, le Luxembourgeois a précédé de 22 et 26 secondes les Espagnols Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. Pinot a reculé dans le final pour prendre la quatrième place.