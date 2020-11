Les habitants des «petits cantons» comme Uri, Glaris et Appenzell ont plus de «poids» que les autres.

Rendre du pouvoir aux petits cantons

Une chose est claire: cette nécessaire majorité des cantons signifie que les électeurs des cantons moins peuplés ont une voix qui pèse théoriquement plus lourd que les cantons les plus peuplés. La carte ci-dessus montre le «pouvoir» des électeurs dans les différents cantons par rapport aux électeurs du canton le plus peuplé de Zurich. Par exemple, le Valais a un coefficient de 2, Vaud, Fribourg et Genève de 4 et le Jura de 18.