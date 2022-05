Lausanne: Grand-Pont fermé aux voitures, et si ça restait comme ça?

L’axe entre les places Saint-François et Chauderon, qui emprunte donc le Grand-Pont, devrait à terme être rendu aux piétons. C’est ce que prévoit en tous cas le plan de mobilité lié à la mise en service du tram Lausanne-Renens et l’utilisation optimale des bus dits à haut niveau de service, qui nécessitent encore divers aménagements. C’est aussi un des arguments avancés par le postulat: durant près d’un an, les automobilistes auront changé leurs habitudes de déplacement. Si on rouvre le trafic sur le Grand-Pont, ils emprunteront à nouveau cet axe, avant de devoir rechanger leurs habitudes lorsqu’il sera définitivement interdit à la circulation. Pour les élus de gauche, il semble plus simple de pérenniser la situation à l’issue du chantier.