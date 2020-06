Tate Modern - Londres

«Grand sourire» et bras levés après avoir jeté l’enfant

Souffrant de troubles psychiatriques, le jeune britannique qui avait jeté un enfant du 10e étage d’un musée londonien en août 2019 pourrait être placé dans une institution spécialisée.

Le 4 août 2019, il avait poussé l'enfant, alors âgé de six ans, par dessus la rambarde de la plateforme d'observation du musée d'art moderne situé sur la rive sud de la Tamise. Le jeune garçon était retombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas. Il a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras.