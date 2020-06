Actualisé il y a 36min

Palp Festival

Grande affiche pour petites audiences

Le festival itinérant valaisan Palp a levé le voile sur les événements de sa 10e édition. Le programme est copieux.

Avis aux randonneurs: Sophie Hunger est la tête d’affiche de la Mountain Session du Palp. Elle chantera le 5 septembre à la cabane des Becs de Bosson. Facebook

Le Palp a réorganisé tous ses événements «en fonction des circonstances actuelles, en développant de nouveaux concepts, mais aussi en revisitant ses événements phares, afin qu’ils puissent être maintenus». Le résultat en jette. Ce sont plusieurs dizaines de concerts, expos, spectacles et autres animations gustatives, «à vivre en petit comité de 150 à 300 personnes, dans des lieux où l’on peut garder ses distances, au grand air», qui rythmeront la 10e édition du festival jusqu’en novembre 2020.

Moments forts musicaux

Schlösser, du 22 au 26 juillet à Sion, avec Erik Truffaz et son Quartet, Daniel Norgren, Blick Bassy et Derya Yildirim & Grup Simsek, Long Tall Jefferson et Delia Meshlir.

Rocklette, du 8 au 10 et du 13 au 16 août dans le val de Bagnes, avec Altin Gün, Last Train, Toundra, 1000mods, TAU, Mount Koya, Yet No Yokai et Closet Disco Queen.

Electroclette, les 22 et 23 août à Verbier, avec Kollektiv Turmstrasse, Acid Pauli, Ben Böhmer, Acid Arab, Oceanvs Orientalis, Jean Sud et Vouipe.

Brunch sur télésiège, le 30 août à Champex-Lac, avec Black Sea Dahu.

Mountain Session, le 5 septembre aux Becs de Bosson, avec Sophie Hunger.

Silent Disco, le 24 juillet à Sion, les 29, 30 et 31 juillet à Martigny et le 11 septembre à Sion.

Carnötzet, les 19 et 20 septembre à Sierre, avec plus de 50 artistes dont Meadows, Melissa Kassab, Baron.E et Fomies.

Saint-Cep, le 26 septembre à Conthey, avec Los Orioles, John Guster & The Rhythm Storms, Meimuna, Haïdouti Orkestar, A Cobva et Vaudou Game.

Jardin Secret, le 24 octobre à Martigny, avec Amami, La Yegros, Taxi Kebab, L’Eclair et Turbo Falafel.

Bal Masqué, les 13 et 14 novembre à Venthône, avec Kitty Daisy & Lewis, The Mauskovic Dance Band, Auntie Flo, The Moonlight Gang, Ikan Hyu, Garance, Pit Williamine, Mon Mec & Jean-Charles de Monte Carlo, DJ Lee & Supersizeten et Imperial Poum Poum Tchak!

Programme complet et infos: palpfestival.ch