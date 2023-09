Royaume-Uni: Le père fugitif devra répondre de meurtre

Le père d’une fillette de 10 ans retrouvée morte dans le sud de l’Angleterre, ainsi que deux autres suspects inculpés après un mois de cavale au Pakistan, seront jugés pour le meurtre de cet enfant dans un an, a annoncé un tribunal à Londres mardi. Le corps de Sara S. avait été retrouvé le 10 août au domicile familial, après un appel de son père depuis le Pakistan. L’autopsie avait révélé qu’elle avait subi de «nombreuses blessures» sur une longue période.

Le père de Sara, Urfan S., 41 ans, sa compagne Beinash B., 29 ans, ainsi que le frère d’Urfan, Faisal M., 28 ans, avaient pris la fuite pour le Pakistan la veille de la découverte du corps, ce qui avait donné lieu à une traque internationale. Ils ont finalement été inculpés et placés en détention à leur retour au Royaume-Uni la semaine dernière.

Les trois suspects sont apparus mardi devant la justice à Londres en vidéo, depuis leurs prisons. Le juge Mark Lucraft a annoncé un procès de six semaines pour les trois suspects, à partir du 2 septembre 2024. À l’audience de mardi, ils ont pris la parole uniquement pour confirmer leur nom et adresse et ont été maintenus en détention jusqu’à une autre audience le 1er décembre.