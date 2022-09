Vaud : Grande décharge en projet à la frontière avec Genève

Une zone en pleins champs, entre Commugny et Chavannes-de-Bogis, pourrait servir à stocker des déchets inertes et des matériaux d’excavation.

La décharge pourrait être installée entre les champs au premier plan et la forêt derrière, à cheval sur les communes de Commugny et Chavannes-de-Bogis.

Une vaste zone agricole pourrait être transformée en décharge pendant dix ans, près de la frontière valdo-genevoise. Le Canton de Vaud est à la recherche d’un site pour recueillir des matériaux de type A et B: soit des matériaux d’excavation non pollués (pierres et terre), des déchets inertes (matériaux d’excavation faiblement pollués) ainsi que des déchets de chantier comme le béton ou le verre. D’une capacité de stockage de plus de 1,5 million de mètres cubes, un secteur à cheval sur les communes de Commugny et Chavannes-de-Bogis pourrait être choisi, révèle «La Côte».