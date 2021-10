Football - Grande première pour Ibra à 40 ans

A la 49e minute, et alors que les Rossoneri menaient de deux longueurs grâce à Leão et Calabria, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Manchester United a trompé son propre portier, Ciprian Tatarusanu, d’une tête imparable sur un corner adverse. Une réussite qui a alors totalement relancé les hommes de Sinisa Mihajlovic, lesquels sont parvenus à égaliser trois minutes plus tard.