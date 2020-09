Transport : Grande révision pour le funiculaire de la ville de Fribourg

Monument historique, le funiculaire a été mis en service le 4 février 1899. L’heure de la révision a sonné. Son exploitation sera interrompue jusqu’au 16 novembre.

L’heure de la grande révision a sonné pour le funiculaire plus que centenaire assurant la liaison Neuveville-St-Pierre en ville de Fribourg. Les deux véhicules, 8,2 tonnes chacun, seront apportés près de Thoune (BE), dans les locaux de l’entreprise Garaventa.

L’exploitation sera interrompue à partir de lundi et jusqu’au 16 novembre, ont indiqué mercredi les Transports publics fribourgeois (TPF). La lourde intervention s’opère en vertu de la législation fédérale sur les transports à câbles.

Les contrôles portent sur les éléments importants de la sécurité des véhicules: essieux, roues plates et de guidage, paliers, roues dentées couplées à la crémaillère, tambours de freins et leurs bandes de freinage, châssis et mécanismes de commande des freins ainsi que les mécanismes d’amarrage du câble.