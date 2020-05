Coronavirus en Suisse

Grandes manifestations interdites jusqu'à fin août

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de bannir les rassemblements de plus de 1000 personnes durant la majeure partie de l'été.

Berne interdit les grandes manifestations de plus de 1000 personnes jusqu'à fin août. Après le Paléo Festival et le Montreux Jazz Festival, les Open Airs de St-Gall, de Frauenfeld et du Gurten sont annulés à leur tour en raison du coronavirus.

Enjeu de taille

L'enjeu est de taille pour les festivals et les organisateurs de concerts: «Une interdiction simplifie l'aspect juridique des choses, car si le cas de force majeure est prononcé (ndlr: comme c'est le cas mercredi), tous les contrats avec les artistes seront annulés sans contre-partie de part et d'autre», avait expliqué le patron du Paléo Daniel Rossellat début avril.

Réévaluation de la situation en juin

Le régime strict est lié à un risque de contamination beaucoup plus important lors de grandes manifestations. Il n'est pas possible de remonter la chaîne de contamination et les mesures d'hygiène et de distance ne peuvent généralement pas être respectées. (nxp/ats)