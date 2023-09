Bulle et Gruyères (FR): Fribourg ne veut plus de véhicules bruyants sur les routes

Plusieurs véhicules ont été flashés à Bulle et à Gruyères.

Une grande opération de contrôle a eu lieu dans la région bulloise dans la nuit du vendredi entre 21h et 2h. La police cantonale fribourgeoise a intercepté au total 23 conducteurs. Ils ont été emmenés sur la place de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) à Bulle. Huit d’entre eux ont été dénoncés, dont un pour conduite en état d’ébriété, suite aux vérifications techniques de leurs voitures par les spécialistes de l’OCN. Cinq infractions pour modification illégale du véhicule et deux dépassements des décibels autorisés ont été enregistrés.