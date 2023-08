Deux nouveaux bâtiments carcéraux mis en service à Granges (VS)

Les nouveaux bâtiments de l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue. Canton du Valais

Ces infrastructures permettront d’accueillir différents détenus en sécurité basse, normale et élevée, ainsi que les personnes en régimes de semi-détention, de travail externe et de courtes peines. Cette première étape de l’assainissement du site de l’EPCL a été réalisée en maintenant en exploitation l’ancien bâtiment cellulaire. Dès septembre, le transfert des détenus vers ces nouvelles infrastructures sera effectué.

Tests sécuritaires effectués samedi

La vision 2030 pour le système carcéral valaisan prévoit un regroupement de tous les régimes de l’exécution de peines sur le site de détention de l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue. Pour permettre ce regroupement, deux nouveaux bâtiments ont été réalisés. En vue de leur mise en exploitation, différents

tests sécuritaires ont été effectués ce samedi en partenariat avec la Police cantonale, le centre de secours incendie de Sierre (CSI) et l’organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS).

La construction de ces nouveaux bâtiments avait débuté en automne 2019 et s’est déroulée conformément au cahier des charges initial. Durant cette période de construction, la détention de personnes et l’exploitation des différents ateliers ont été maintenues. Le nouveau bâtiment principal compte un total de 80 cellules, auxquelles s’ajoutent des ateliers d’admission, cuisine, boulangerie, blanchisserie et occupation. Dans une deuxième phase, des ateliers supplémentaires seront construits.



Un projet à 40 millions de francs

Le bâtiment annexe de 24 places permet d’accueillir les personnes en régimes de semi-détention, de travail externe et de courtes peines. En plus des installations habituelles, ce bâtiment disposera d’une cave à fromages et d'un magasin de vente de produits réalisés par les détenus, accessible au public depuis l'extérieur de la zone de sécurité. Le centre de Crêtelongue sera occupé progressivement afin de minimiser les risques et d’assurer une intégration de qualité, aussi bien pour les détenus que pour le personnel. L’occupation des lieux dépendra en outre de l’attribution des postes à venir par le Grand Conseil.

Devisé à plus de 40 millions de francs et subventionné à hauteur de 35% par l’Office fédéral de la justice, le projet a été financé par le Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat.

