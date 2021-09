Football - «Granit est le capitaine, mais aussi un homme»

L’équipe de Suisse doit se préparer à faire sans Granit Xhaka contre l’Italie. Testé positif au Covid mercredi et donc à l’isolement lors de la victoire 2-1 contre la Grèce, le capitaine est devenu de facto le thème le plus prégnant du premier match dirigé par Murat Yakin. D’autant que plus tôt dans la soirée, l’Association suisse de football avait annoncé qu’il était le seul joueur de l’équipe nationale ni vacciné, ni immunisé.