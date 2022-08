Football : Granit Xhaka brille avec Arsenal, Manchester City déroule

Buteur et passeur décisif, le capitaine de l’équipe de Suisse a été déterminant dans la victoire des Gunners contre Leicester (4-2). Le champion en titre, de son côté, a écrasé Bournemouth (4-0).

Granit Xhaka réalise un excellent début de saison avec Arsenal. Imago

Le champion d'Angleterre, Manchester City, a rapidement éteint le suspense pour s'imposer contre Bournemouth (4-0) alors qu'Arsenal a nettement dominé Leicester (4-2), samedi, lors de la 2e journée du championnat d'Angleterre. Les deux clubs, qui comptent deux victoires en deux rencontres, se partagent la tête du classement, City ayant la meilleure différence de buts (+6).

Depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, il fallait généralement attendre l'automne pour voir les Citizens atteindre leur meilleur niveau. Sur le strict plan des résultats, Manchester City domine déjà le championnat, avec 2 victoires, 6 buts marqués et zéro encaissé. Contre Bournemouth, la première demi-heure a été foudroyante, avec une série d'occasions dès l'entame du match (Dias, Aké, Foden). Surveillé de très près, Erling Haaland n'a quasiment pas été trouvé par ses partenaires jusqu'à l'ouverture du score et sa première passe décisive pour Gündogan (19e). De Bruyne (31e) puis Foden (37e) ont rapidement tué le suspense. Un but contre son camp de Jefferson Lerma a corsé l'addition en fin de match.

Arsenal prend confiance

L'autre attaque prolifique est celle d'Arsenal, qui profite justement du recrutement de l'ancien attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus. Déjà en vue il y a huit jours sur le terrain de Crystal Palace (2-0), le Brésilien a ouvert son compteur avec les Gunners grâce à un doublé qui a permis à Arsenal de prendre le dessus sur Leicester (4-2). Aligné en pointe dans un 4-2-3-1 exactement similaire au premier match, Gabriel Jesus a eu un peu de réussite sur ses deux buts, le premier (23e) étant une frappe légèrement déviée de sa trajectoire, le second (35e) résultant d'un corner également dévié par Vardy.

Un but contre son camp de Saliba (53e, 2-1), a redonné de l'entrain aux Foxes, mais Granit Xhaka (55e, 3-1), à profitant d’un ballon relâché par le gardien adverse, puis Martinelli (75e, 4-2), seulement une minute après une nouvelle réduction du score de Maddison, ont à chaque fois limité le suspense.

Le milieu de terrain suisse a réalisé une grande performance: en plus de son but, il sera également crédité d’une passe décisive sur l’ouverture du score de Jesus. Et sur l’action précédente, il est passé tout près de devancer le Brésilien lorsque sa tête a heurté le poteau droit de Ramsdale.

Arsenal rejoint Manchester City en tête du classement et sera quoi qu'il arrive dans le trio de tête au terme de ce week-end. La formation de Mikel Arteta aura l'occasion de consolider ce bon début de saison avec trois prochains adversaires très abordables (Bournemouth, Fulham, Aston Villa).

Première pour Mbabu avec Fulham

Aston Villa, justement, a battu et plongé un peu plus Everton dans le doute (2-1). Un résultat plus inquiétant que la défaite face à Chelsea (0-1) à domicile lors de l'ouverture du championnat, tant les joueurs de Frank Lampard ont manqué de réactivité face à une formation qui devait elle-même se rassurer après sa défaite sur le terrain du promu Bournemouth (0-2).

Menés au bout d'une demi-heure de jeu après un but de Danny Ings, les Blues d'Everton n'ont même pas été en mesure de contrôler le ballon ou de dominer territorialement leurs adversaires, et ont logiquement vu le score s'alourdir en fin de match (Emiliano Buendia, 85e), avant qu'un but contre son camp de Lucas Digne ne redonne un faible espoir. Victoire obligatoire pour Lampard samedi prochain face au promu Nottingham Forest.

Dans le même temps, le promu Fulham a enregistré un deuxième nul. Après Liverpool la semaine dernière (2-2), les Cottagers ont cette fois partagé les points avec Wolverhampton (0-0). Resté sur le banc lors de la 1re journée, Kevin Mbabu a effectué sa première apparition sous le maillot de Fulham. Le latéral genevois a eu droit à une poignée de secondes en toute fin de match. Le face-à-face entre Brighton et le Newcastle de Fabian Schär a accouché du même score nul et vierge, tandis que Southampton et Leeds n’ont pas non plus réussi à se départager (2-2)

Le dernier match de ce samedi oppose Brentford à Manchester United (18h30).