Football: Granit Xhaka critique publiquement le FC Bâle

«Continuez comme ça le FC Bâle. C’est super ce que vous faites. L’équipe n’y est pour rien. Les seuls qui me font de la peine sont les fans, ils se défoncent chaque week-end et c’est ça leur récompense? Vous devriez avoir honte de ce qu’est devenu le club! Incroyable!» a écrit Granit Xhaka.

Une politique sportive qui dérange

En février dernier, quelques jours après que l’entraîneur Patrick Rahmen a été démis de ses fonctions, il avait déjà déclaré sur Instagram: «Voilà ce qui arrive, chers fans, lorsqu’on fait jouer ses joueurs et qu’on pense gagner ainsi. Il faut aligner des gars qui savent de quoi il en retourne! Et puis, on voudrait que les anciens reviennent? Avec cette politique? JAMAIS!!! Certainement pas avec ces manières! Les seuls qui me font de la peine, ce sont les supporters.»