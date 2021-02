Granit Xhaka a accordé une interview au Guardian à la veille du match Aston Villa – Arsenal de ce samedi. Dans les colonnes du quotidien britanniques, il s’est notamment plaint des critiques dont il était régulièrement l’objet, et notamment de celles de Patrice Evra et de Thierry Henry.

On se rappelle qu’au mois de décembre, Evra n’avait pas été tendre envers le milieu de terrain suisse. «Thierry Henry m’a invité chez lui un jour, avait raconté Evra. Il m'a dit: «On va regarder le match d'Arsenal». Thierry a alors allumé la télé, et la toute première image que nous avons vue, c'est Granit Xhaka qui était capitaine de l'équipe. Henry a alors éteint la télé et m'a dit: «Je ne peux pas regarder Xhaka être le capitaine de mon équipe». Et nous n’avions rien vu du match.»

Xhaka a fustigé ce type de comportement, et notamment les attaques dont sa famille a été victime à la fin de l’année dernière sur les réseaux sociaux: «Il devrait y avoir des limites à la critique. Par exemple, il ne devrait pas y avoir de référence à la famille des joueurs, pas d'attaques personnelles et sûrement pas de mention de leurs enfants. Critiquez le joueur et son jeu, mais restez sur ce terrain. N'allez pas plus loin. C'est arrivé récemment à Anthony Martial et sa femme, qui ont reçu des commentaires hostiles.»