Harry Kane a subi une charge de Granit Xhaka dès la 2e minute de jeu entre Tottenham et Arsenal.

Dimanche, dans le cadre de la 11e journée de Premier League, le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal a largement tourné en faveur des Spurs, qui se sont imposés 2-0.

Même s’ils ont été plus dangereux en deuxième période, les Gunners ont failli collectivement, ne réussissant jamais à contrer la tactique mise en place par José Mourinho: laisser le ballon à l’adversaire et procéder en contres.

Manque de prise d’informations

Le cadre de l’équipe de Suisse a ensuite manqué de réaction sur le deuxième but de Tottenham, alors que son coéquipier Thomas Partey, blessé, avait quitté son poste.

Dans Métro, l’ancien international écossais Graeme Souness a commenté l’action en chargeant Xhaka: «Il a été incapable de repérer le danger. Il n’a pas occupé l’espace que Partey avait laissé vacant en boitillant hors du terrain, ce qui a permis à la contre-attaque de Son de se développer. Si vous regardez Xhaka, il quitte Lo Celso et court au centre. Il aurait dû regarder par-dessus son épaule et se demander où son équipe allait être vulnérable.»

Et l’ancien joueur de Liverpool de rajouter: «Il est milieu de terrain, milieu de terrain central, milieu de terrain récupérateur - je ne sais pas ce qu’est Xhaka, il est là depuis six ou sept ans et je ne sais pas trop ce qu’il est…»