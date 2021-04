Comme un deuxième coach

Une vidéo diffusée par Arsenal permet de constater d’un peu plus près son apport. Lors du match de Premier League face à Sheffield, dimanche (3-0), le club londonien a braqué une caméra ainsi qu’un micro sur le Suisse. Et a révélé le résultat ce mardi. Durant plus de six minutes et demi e , Xhaka apparaît comme le leader vocal des Gunners. Attentif à l’équilibre de l’équipe, il guette en permanence les déplacements de ses coéquipiers et les replace dès que nécessaire.