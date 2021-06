Euro 2020 - Granit Xhaka: «On est content de savoir la Suisse heureuse»

Un capitaine heureux. AFP

Granit, à quel point les critiques ont-elles libéré de l'énergie dans cette équipe?

J'ai toujours su que cette équipe méritait bien davantage que ce qui était écrit sur elle. Tellement de choses sont parues dans les journaux autour de cette sélection, on a parlé d'arrogance aussi... Mais on a fini par écrire l'histoire de cette sélection. Ce soir, tous les Suisses où qu'ils soient dans le monde peuvent être fiers. On a réussi quelque chose d'incroyable, de difficile à décrire avec des mots. Et ce ne sont pas que les joueurs, hein! Il y a le staff aussi, depuis un mois. Comme Adrian Arnold à côté de moi (ndlr: le chef de la communication), parce que les joueurs ont peut-être aussi exagéré un peu. Mais là, franchement, on s'en fout. On peut juste être fiers.

Racontez-nous ce match...

Je l'ai déjà dit avant la rencontre. Moi, j'ai toujours eu un feeling incroyable avec cette équipe. On a fait une première période quasiment parfaite. Ensuite, il y a eu ce penalty manqué et ces buts encaissés... Mais on a fini par bien s'en remettre après le 3-1. On est revenu de manière incroyable dans la partie, et tout ça contre la France, qui a des éléments… peut-être le top 5 des meilleurs joueurs du monde actuellement dans ses rangs. C'est dur de trouver les mots. Je ne peux dire que merci à tous mes coéquipiers. On peut aussi être reconnaissant envers le coach, qui a amélioré cette sélection lors de chaque match et de chaque grand tournoi. On a enfin pu le payer en retour un petit peu.

A 1-3, à quel moment vous êtes-vous dit que ce n'était pas fini?

Je pense qu'il s'est passé quelque chose vers la 65e, 68e minute de jeu. Avant le but de Pogba. J'ai croisé le regard de Yann Sommer et on s'est dit qu'on devait se réveiller. Je lui ai dit qu'il devait bouger un peu ses défenseurs. Bien sûr qu’on est menés 3-1 contre la France et que beaucoup auraient pensé que c'était terminé. Mais moi, et ce n'est pas de l'arrogance, je savais que si on marquait le 2-3 ça pouvait le faire. On était la meilleure équipe sur la pelouse et heureusement, ça a bien tourné lors de la séance de tirs au but.

On ne veut pas vous paraître rabat-joie, mais comment vivez-vous votre suspension pour ce quart de finale?

Franchement, c'est un peu la seule douleur que j'ai en ce moment... Mais cette nuit (ndlr: lundi soir), on va fêter, on va célébrer tout ça. Demain, on prendra l'avion pour St-Pétersbourg et directement nous rencontrer à 100% pour le prochain match. Ce sera une super rencontre à jouer contre l'Espagne.

Vous arrivez à évaluer le poids de cette victoire?

J'ai joué mon premier match avec cette équipe en 2011, il y a une dizaine d'années... Aujourd'hui, j'en suis devenu le capitaine et un des leaders. C'est une histoire incroyable, quand on y repense. J'ai quand même pas mal souffert pendant ma carrière. J'ai été beaucoup critiqué, j'ai reçu de sacrées louanges aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière, que personne ne voit. Je suis très fier de ce que la Suisse nous a offert, de pouvoir jouer de tels matches, de tels tournois. Chacun, ici, est très fier de jouer pour ce pays. C'est unique. Après plus d'un mois de travail, on est content de savoir la Suisse heureuse. Pour nous et notre pays.