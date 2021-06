Euro 2020 - Granit Xhaka: «On veut marquer l'histoire»

Le capitaine est très ambitieux. AFP

Granit Xhaka, comment l'équipe se sent-elle avant cette entrée en lice? On peut parler de quarts?

J'ai un très bon ressenti. Surtout après l’excellente et longue préparation que nous avons vécue ces dernières semaines. Je suis très content que ça commence enfin. Les attentes sont grandes au pays bien sûr. Mais on attend beaucoup de nous-mêmes aussi! On a prouvé ces derniers temps qu'on pouvait faire de belles choses. On parle, c'est vrai, mais on veut aussi assumer ça sur le terrain. On verra jusqu'où on pourra aller, mais il y a de grandes attentes, en effet.

A quel point ce premier match est-il important?

Le premier match est toujours le plus important! Quand tu le gagnes, tu emmènes avec toi de la confiance et du courage pour les deux matches qui suivent. Je pense qu'on a pas mal de joueurs expérimentés, qui ont déjà joué devant un public nombreux et hostile. Ça ne fait pas de grande différence pour nous. On veut gagner cette rencontre initiale et montrer une belle performance. Le reste viendra ensuite naturellement.

On parle beaucoup de votre avenir à Arsenal ou à Rome... C'est une distraction?

Bien sûr, c'est normal, il y a toujours des rumeurs pendant les mercatos. Mais moi, je ne veux absolument pas évoquer mon avenir ici, pendant l'Euro. Je suis à 100% avec l'équipe nationale et c'est ainsi. Vous apprendrez le reste quand on aura terminé notre parcours. Ça ne me distrait pas, moi. Je suis concentré et j'espère qu'on fera de belles performances.

Pourquoi ce tournoi sera-t-il différent des autres pour la Suisse?

Je pense que tout ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Je vais toujours loin dans mes pensées et je trouve qu'on a le droit de rêver. On a une sélection qui a beaucoup de qualités. On a bien joué lors des dernières grandes compétitions et il y a eu deux éliminations dans de grands tournois que je trouve malchanceuses. On y a pris de l'expérience et les jeunes qui arrivent ont du talent. On veut marquer l'histoire et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Mais il faudra le montrer sur le terrain!

Quelles sont les dangers face aux Gallois?

Je ne vois pas de dangers, si nous sommes parfaitement concentrés. On connaît le Pays de Galles, il y a de bons joueurs, qui évoluent en Premier League ou à la Juventus, comme Aaron Ramsey. J'espère qu'on fera un bon match, on veut faire une bonne performance On ne doit en tous cas pas se cacher!

Vous avez envoyé des messages à Aaron Ramsey, votre ancien coéquipier?