Football – Granit Xhaka très fâché contre la gestion du FC Bâle

Le FC Bâle a bouclé une semaine aussi étrange que catastrophique, dimanche au Letzigrund (2-4 face à un FC Zurich plus frais et plus juste). Six jours après avoir viré Patrick Rahmen, l’homme qui avait ramené un peu de calme à Saint-Jacques (et qui accessoirement avait un 8e de finale de Conference League à jouer), le FCB a probablement perdu ses dernières illusions dans la course au titre. Et cette première ratée de Guillermo Abascal s’est même conclue par une sortie lourde de sens de Granit Xhaka en réponse au compte Instagram officiel du club.