Football: Granit Xhaka, un doublé et des adieux

«Granit Xhaka, we want you to stay» (Granit Xhaka, nous voulons que tu restes). C’est ce que chantaient en chœur les supporters des Gunners dimanche à l’Emirates Stadium lors de la victoire face à Wolverhampton (5-0). Après sept saisons et 296 matches, Granit Xhaka a vécu son dernier match avec le maillot d’Arsenal. Une histoire mouvementée de hauts et de bas, qu’il termine en beauté avec un doublé qui met un terme à sa meilleure saison en Angleterre.