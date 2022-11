Coupe du monde: «Un très, très, très fort Brésil» a dit Granit Xhaka

On peut perdre 1-0 contre le Brésil et être déçu. C’est Granit Xhaka qui le clame: «Absolument.» Qui d’autre? Dans ces moments-là, le capitaine est là pour porter les ambitions de l’équipe de Suisse, cette sélection qui aime s’imaginer des exploits. Mais lundi, cela a fini par craquer, à cause d’un but en fin de match de Casemiro.