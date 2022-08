Série : Grant Gustin réagit à l’arrêt de «Flash»

C’est un Grant Gustin visiblement ému qui a pris la parole sur Instagram le 6 août 2022 pour évoquer l’annonce de l’arrêt de la série «Flash». Le feuilleton dans lequel il joue le rôle de Barry Allen, alias le Flash, depuis 2014 en compagnie de Candice Patton , prendra fin en 2023, après neuf saisons, a indiqué la chaîne the CW.

Dans une vidéo, l’acteur américain de 32 ans a qualifié la nouvelle de «douce-amère», mais s’est dit heureux d’avoir pu incarner ce personnage durant presque dix ans avec «des acteurs et une équipe incroyables et l’amour des fans». «C’est l’unique raison qui fait que nous avons pu aller aussi loin et j’ai vraiment hâte de faire encore une saison, de finir comme nous le voulons», a-t-il ajouté.