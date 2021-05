Football - Grasshopper a limogé son entraîneur

João Carlos Pereira n’est plus l’entraîneur de Grasshopper, leader de Challenge League de plus en plus vacillant. Les dirigeants du club zurichois ont en effet actionné le couperet après la mauvaise série réalisée par les Sauterelles – trois défaites de suite: 1-2 à Aarau, 1-2 à domicile contre Stade Lausanne-Ouchy et encore 1-2 lundi soir à Winterthour.