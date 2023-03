Le Salon du livre a attiré plus de 60’000 personnes à Genève

Crise sanitaire oblige. Durant trois ans, l’événement avait changé de format, investissant divers lieux en ville. Cette année, «ce sont d’abord les jeunes qui ont inauguré les retrouvailles avec les auteurs et les autrices durant les rencontres scolaires organisées dès le mercredi», ont souligné les responsables, via un communiqué. Au total, plus de 600 plumes étaient présentes pour échanger avec leur public. Les professionnels de l’édition et les exposants ont également dressé un bilan positif.