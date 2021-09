Coronavirus - Tests gratuits: délai offert à ceux qui ont reçu une première dose

Alain Berset insiste encore une fois sur l'importance de la vaccination: «Nous sommes convaincus et toujours plus sûrs que la vaccination est la meilleure solution et nous voyons aussi une corrélation entre les taux d'incidence et le nombre de personnes vaccinées selon les régions.» Et le ministre de la Santé d'ajouter: «Se tester ne protège pas contre le virus»