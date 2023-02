Genève: initiative pour la gratuité des TPG, le Tribunal fédéral saisi

Quatre cantons, deux avis

Le Conseil d’Etat déduit de ce passage l’impossibilité pour les cantons d’appliquer la gratuité. Mais il y a débat: certes, en mai 2022, le Grand Conseil fribourgeois, saisi d’une initiative similaire, a aussi emprunté la voie de l’invalidation – contestée devant le Tribunal fédéral, qui n’a pas encore tranché. Mais d’autres cantons ont choisi un autre chemin. En janvier 2021, le Conseil d’Etat vaudois a validé une initiative identique. Et en octobre 2018, le Conseil d’Etat neuchâtelois avait déclaré recevable un texte rédigé un peu différemment mais poursuivant le même but (le peuple ne s’est pas encore prononcé, l’initiative ayant été suspendue en attendant la décision du TF relative au canton de Fribourg).

«Museler le débat»

Les initiants voient dans ces réponses différentes apportées à la même question la preuve que le Conseil d’Etat genevois, sous couvert d’avoir traité le problème sous l’angle juridique, y a apporté une réponse politique. Ils fustigent donc une décision «malheureuse et assez honteuse». «Nous sommes particulièrement déçus et en colère, car le Conseil d’Etat est de gauche. Où sont passées ses valeurs?», interroge Mélanie, des Jeunesses socialistes. Luca Califano, de SolidaritéS, parle de «manque de courage» et de «décision anti-démocratique. Le Conseil d’Etat veut museler le débat sur la gratuité.»

Rendre l’écologie désirable

Persuadé que le changement climatique impose de «réduire massivement le trafic motorisé», Thibault Schneeberger, coordinateur romand d’actif-trafiC, juge «indispensable de changer de braquet. Il faut une politique tarifaire incitative. Il faut des mesures désirables, pas seulement contraignantes. C’est un enjeu symbolique fort.» Ce point est mis en avant par les initiants. «L’écologie est vue comme un truc un peu punitif et d’élite», note un militant, qui estime que la solution proposée offre des avantages à la population, y compris sa part la moins aisée, pas que des restrictions. «Notre initiative ne va pas tout résoudre, explique Luca Califano, mais on essaie de changer la vision de nos transports et les mentalités.» Et le coût est à ses yeux un élément susceptible de «rendre heureuse» la population de ces changements.