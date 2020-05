Actualisé 15.05.2020 à 15:20

Gratuité et extension pour les terrasses des bars et restaurants

L’Exécutif municipal a décidé de donner un coup de pouce aux établissements publics. Cet été, ils pourront notamment s’étendre en extérieur.

Depuis lundi, les bars et restaurants sont ouverts sous conditions. Tables de quatre maximum et espacement. Des règles qui ont drastiquement fait baisser le nombre de clients potentiels d’établissements déjà fragilisés par des semaines de fermeture forcée. Les autorités de la ville de Genève ont décidé «d’apporter un soutien concret aux tenanciers de cafés, restaurants ou buvettes qui exploitent des terrasses sur le domaine public» ont-elles annoncé vendredi. La commune a pris deux décisions: exonérer les tenanciers des taxes d’empiètement sur le domaine public jusqu’à la fin de l’année et permettre aux gérants qui le demandent d’agrandir leurs terrasses pour l’été.

Pour bénéficier de cette dernière possibilité, il faudra que les passages et les accès aux allées soient garantis, obtenir l’accord des arcades voisines ou encore s’assurer de limiter les nuisances. L’augmentation de la surface sera limitée à 50% afin de ne pas trop désavantager les établissements pour lesquels ce n’est pas possible. Une taxe sera également perçue sur la surface agrandie, afin de rétablir une certaine égalité. Elle sera réduite de moitié. «Pour les terrasses qui empiètent sur le stationnement de véhicules, l'occupation maximale sera fixée à deux cases en zone bleue et deux cases en zone blanche. L'utilisation de ces places de parc par des terrasses n'est autorisée que jusqu'au 31 octobre», a précisé la Ville.