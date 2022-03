Transports publics : Gratuité pour les Ukrainiens: «Oui, mais pourquoi pas pour les autres?»

Accorder une forme d’AG aux réfugiés ukrainiens est salué, mais pose aussi des problèmes. Le co-président du PS plaide pour un élargissement à tous les réfugiés et aux personnes à l’aide sociale.

Tous les réfugiés et les personnes à l’aide sociale

Cédric Wermuth va même plus loin et en profite pour une offensive pour rendre accessibles les transports publics. Il imagine donner droit à toute personne au bénéfice de l’aide sociale à trois mois par année de gratuité des transports publics. «C’est faisable et ça ne pose aucun problème du point de vue de la justice sociale», dit-il à nos collègues de «20 Minuten».