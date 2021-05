Vaud : Grave accident de karting réglé par un accord financier

Une ado Valaisanne avait été sévèrement blessée à Rennaz, en 2013. Les quatre accusés ayant été acquittés en première instance, elle avait fait appel. Les parties viennent de trouver un arrangement.

«Le juge cantonal a organisé une séance de conciliation il y a deux semaines et a convaincu ma mandante d’accepter un premier montant», a déclaré dans le journal dominical Me Stéphane Riand, l’avocat de la plaignante. De son côté, Me Pierre-Alain Schmidt, qui défend FunPlanet, précise que le montant versé tient compte «des importantes souffrances morales et physiques de la plaignante, sans reconnaissance d’aucune responsabilité». Cet accord marque la fin du volet judiciaire de l’affaire.