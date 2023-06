Jura: Grave accident sur l’autoroute A16

L’accident s’est produit entre Glovelier et Courgenay.

Les deux occupants ont été grièvement blessés et le passager a dû être désincarcéré. Les victimes ont été héliportées dans des hôpitaux bâlois et bernois, précise la police. Le tunnel du Mont-Terri est resté fermé durant 2h15 pour les besoins de l’enquête et la remise en état de la chaussée.