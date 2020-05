Ibra sur la touche

Grave blessure pour Zlatan?

Plusieurs médias évoquent une possible blessure au tendon d'Achille pour l’attaquant suédois de l’AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic a rejoint l'AC Milan, club où il avait connu de grands succès entre 2010 et 2012, lors du mercato d'hiver.

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic s'est blessé lundi à l'entraînement, rapportent plusieurs médias sportifs italiens, qui parlent d'une possible absence de longue durée. Selon la Gazzetta dello Sport, «Ibra» s'est blessé lors d'un sprint pendant un match d'entraînement. Il semblait touché à un mollet mais plusieurs médias évoquent une possible blessure au tendon d'Achille, ce qui pourrait être beaucoup plus grave.