Percy Hynes White : Graves accusations autour d’une des stars de «Mercredi»

Percy Hynes White a été accusé par plusieurs femmes de viols et d’agressions sexuelles. Parfois même sur des mineures.

L’acteur de 21 ans est dans de sales draps. Des accusations de viols et d’agressions sexuelles pleuvent sur Twitter depuis plusieurs jours. Ainsi que le rapporte «Télé 7 Jours» notamment, Percy Hynes White, qui campe l’intrigant Xavier dans la série à succès «Mercredi», est accusé par une femme d’avoir organisé des soirées, alors qu’il était encore au lycée, pour abuser des jeunes filles après les avoir alcoolisées. Certaines victimes supposées étaient mineures. Cette personne a précisé qu’elle avait elle-même été agressée sexuellement par le comédien et qu’une de ses amies avait été «manipulée» pour obtenir des faveurs sexuelles alors qu’elle n’avait que 13 ans et Percy Hynes White 17.