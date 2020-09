Moha La Squale, 25 ans, n’a pas encore réagi aux allégations à son encontre. F.Melillo

Moha La Squale est dans la tourmente. Et pour cause: depuis dimanche 6 septembre 2020, le rappeur est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles, de menaces de mort, de séquestrations et de violences physiques.

À l’origine de ces accusations, une ex de l’artiste, Romy, l’a dénoncé dans une story Instagram largement relayée sur les réseaux sociaux. «Il était ultra irrespectueux avec moi. Disons que si moi ça été, j’ai pas mal de gens que je connais qui ont connu des choses très graves vis-à-vis de lui. C’est un grand malade, c’est la seule chose que je dirais», a-t-elle expliqué. Et la jeune femme de continuer sur la lancée: «Vos rappeurs violents qui font des sons de love, et qui séquestrent des meufs et frappent leur copine, on adore que ce genre de pourriture soit streamée à fond», écrit-elle en faisant référence à l’un des tubes de La Squale, «Luna».

Face aux révélations de Romy, Luna, autre ex-copine à qui le rappeur a dédié ce titre, est sortie du silence. «J’ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d’enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d’interdictions en tous genres, a-t-elle raconté sur Twitter. Je gérais plein de choses pour lui, les rdv avec les médecins, les marques… c’était jamais assez. Il m’a écrit la chanson «Luna», alors qu’il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n’importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant.»