Des mesures d’hygiène et de sécurité «indignes» ont poussé des syndicalistes à intervenir ce lundi sur le chantier «insalubre» d’un immeuble à la rue du Mont-Blanc, au centre-ville. Unia y déplore de «graves manquements» dans la direction des travaux et réclame des mesures immédiates pour protéger la santé des personnes qui œuvrent sur place. L’inspection des chantiers a été prévenue.

Selon le syndicat, les ouvriers déposent leur vêtement et mangent au même endroit, dans des locaux «en état de délabrement rarement vu auparavant»; du matériel couvert de poussière est par ailleurs entreposé dans ces mêmes pièces, alors que le règlement genevois sur les chantiers (RChant) oblige à séparer zones de vie, secteurs de stockage et vestiaires. Unia affirme aussi que certains travailleurs ne disposent même pas d’un endroit où se changer et manger. De plus, le chantier ne disposerait que d’un seul WC pour la trentaine de personnes à pied d’œuvre. Enfin, les mesures de protection Covid feraient défaut.