Zurich: Un lycée annule sa «Journée des genres» face aux critiques

Concertation avec la police

L'école a été la cible de harcèlement par téléphone, et il y aurait également eu des menaces contre la vie et l'intégrité physique de ses employés. «Afin de protéger les salariés et les jeunes, nous annulons donc la journée en concertation avec la police et les autorités compétentes», a écrit la directrice dans un courrier adressé aux parents. Et tant pis si cette journée s'inscrit dans le cadre du programme scolaire et qu’elle a lieu depuis dix ans sans générer la moindre polémique.