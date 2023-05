Enquête: Graves problèmes d’hygiène et de maintenance dans les hôpitaux suisses

Les enseignements tirés par Swissmedic montrent que les hôpitaux suisses ont considérablement besoin de s’améliorer. 20min/François Melillo

Un rapport de Swissmedic n’est guère rassurant pour tous ceux qui doivent subir une intervention à l’hôpital. En effet, l’institut des produits thérapeutiques a mené des inspections dans 35 des 300 établissements du pays en 2021 et 2022. Conclusion: dans 93% d’entre eux, les inspecteurs ont constaté des lacunes en ce qui concerne le retraitement, soit les processus comme le nettoyage, la désinfection, le conditionnement, l’absence de contrôle de fonctionnement ou encore la stérilisation et le stockage des dispositifs médicaux destinés à être réutilisés.

Or, le retraitement est une «activité critique» pour la sécurité des patients (risque potentiel d’infections dues à des instruments contaminés), et il doit être exclusivement assuré par du personnel qualifié, relève Swissmedic.

Maintenance laissant à désirer

Swissmedic a également passé au crible la «maintenance», qui implique l’entretien, les réparations et les inspections en vue de maintenir le bon fonctionnement d’un dispositif médical. «Il est indispensable que la maintenance soit assurée par du personnel qualifié pour que les dispositifs tels que les scanners et robots chirurgicaux, puissent être exploités et utilisés en toute sécurité», souligne-t-il.

Verdict: dans 58% des hôpitaux inspectés, les différents processus de maintenance n’étaient pas suffisamment réglés et n’étaient pas conformes aux exigences.

Personnel mal formé à la vigilance

Troisième volet: la vigilance, qui vise à prévenir l’apparition ou la répétition d’incidents indésirables et à améliorer ainsi la sécurité des produits et des patients. Sur ce plan, hôpitaux et professionnels sont tenus de déclarer tout incident grave à Swissmedic ainsi qu’aux fournisseurs. Verdict: 72% des hôpitaux inspectés étaient dépourvus de concept de vigilance ou dotés d’un concept insuffisant ne répondant pas aux exigences. Dans 76% des cas, le personnel médical «n’était absolument pas formé ou de manière insuffisante à la déclaration des incidents graves».