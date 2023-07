Incendies en Grèce: les émissions de carbone atteignent des niveaux record

Depuis le 17 juillet, plusieurs incendies ont surtout touché l’Attique, région d’Athènes, et les îles de Rhodes (ci-dessus), de Corfou et d’Eubée.

La Grèce a enregistré les émissions de carbone, dues aux incendies , les plus élevées des deux dernières décennies pour un mois de juillet, a indiqué mercredi, l’observatoire européen Copernicus, au moment où le pays fait toujours face à plusieurs foyers actifs.

Sur la base des données du Service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus, «les émissions provenant de ces incendies ont été les plus élevées pour cette période en Grèce au cours des 21 dernières années», selon un communiqué de ce service.

La situation pourrait encore s’aggraver

Depuis le 17 juillet, plusieurs incendies ont surtout touché l’Attique, région d’Athènes, et Rhodes et «les émissions de ces incendies ont atteint des niveaux record», «avec un total à un mégatonne d’émissions de carbone entre le 1er et le 25 juillet, doublant presque le record de juillet 2007», d’après la même source.