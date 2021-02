Vague de froid : Grèce: des milliers de foyers sans électricité, le gouvernement critiqué

Les partis d’opposition ont blâmé le gouvernement pour la lenteur des secours, alors que des milliers de foyers à Athènes restent privés d’électricité, après la vague de froid qui a fait quatre morts dans le pays.

Des images rares d’Athènes et de l’Acropole sous la neige.

L’état d’urgence a été déclaré dans la municipalité de Dionysos, où la situation est la plus critique. Beaucoup d’habitants sont privés d’eau courante. Ils font fondre de la neige pour cuisiner et se désaltérer, et conservent leurs aliments périssables dehors.