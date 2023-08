Dix-huit migrants présumés retrouvés morts dans un feu de forêt

Les flammes se propagent

Le dernier bilan de cette nouvelle vague d’incendie s’élève à 20 depuis le début de la semaine. Lundi, un migrant présumé a été retrouvé mort ainsi qu’un vieux berger au nord d’Athènes. Les flammes continuent à se propager dans le nord-est de la Grèce ainsi que sur les îles de Evia et Kythnos, et dans la région de Boeotia (nord de la capitale), attisées par des vents forts et des températures de près de 41°.