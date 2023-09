Grèce: Inondations et incendies, Mitsotakis promet des réformes

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, ce week-end à Thessalonique. AFP

«En l’espace de deux semaines, le pays a connu le plus grand incendie et les plus grandes inondations de l’Histoire» de la Grèce, a souligné le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, lors d’un discours de rentrée, samedi soir à Thessalonique. «La crise climatique est là» et «nous sommes dans une sorte de guerre en temps de paix», a estimé le conservateur, alors que des inondations ont dévasté début septembre la plaine fertile de Thessalie, dans le centre du pays.

Ces intempéries ont tué 17 personnes, englouti des cultures et tué des centaines de milliers d’animaux. Elles ont dévasté un pays touché juste auparavant par l’incendie «le plus grand jamais enregistré dans l’UE», selon un porte-parole de la Commission européenne, dans le nord-est frontalier de la Turquie. Vingt-six personnes ont été tuées dans cette région de l’Evros alors que, déjà en juillet, de violents incendies avaient notamment ravagé les îles de Rhodes et de Corfou. Des milliers d’évacuations avaient été ordonnées dans la confusion.

Le dirigeant, dont le Gouvernement essuie des critiques acerbes de l’opposition et d’habitants victimes des inondations, n’a pas caché une certaine «confusion des responsabilités» entre les services d’Etat chargés d’intervenir lors de ces pluies diluviennes, ainsi que «la tendance fréquente à rejeter la responsabilité» sur un autre service. «En Thessalie et dans l’Evros, j’ai entendu la colère des citoyens», a assuré le Premier ministre, dont le parti Nouvelle Démocratie (ND) s’est adjugé la majorité absolue lors des élections législatives de juin.

Des victimes livrées à leur sort

Des ratés dans la coopération entre l’armée et la Protection civile dans les heures qui ont suivi la catastrophe ont aussi été pointés du doigt. Les images diffusées par des médias d’habitants réfugiés sur les toits de leur maison désespérés de voir arriver les secours ont écorné l’image du gouvernement, tout comme les témoignages pleins de colère de locaux se disant livrés à leur sort. Des experts ont aussi dénoncé le manque de prévention des incendies en Grèce face à des feux récurrents d’été en été.

Confronté à ces critiques, Kyriakos Mitsotakis a promis de doubler à 600 millions d’euros la réserve spéciale pour les catastrophes naturelles dès l’an prochain. Il promet également une ristourne de 10% sur la taxe d’habitation à tous ceux qui assureront leur logis contre les catastrophes naturelles et envisage de rendre obligatoire cette assurance. Selon un sondage pour la chaîne de télévision privée Mega, 61% des personnes interrogées ont une image négative du gouvernement et 66% estiment que le pays va dans la mauvaise direction.