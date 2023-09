Grèce: L’équipage repousse un retardataire voulant embarquer, il se noie

Un drame survenu mardi soir dans le port du Pirée a choqué les médias et les internautes grecs, des images de l’incident tournant en boucle sur les réseaux sociaux. Pour une raison encore indéterminée, un homme de 36 ans a tenté d’embarquer au dernier moment à bord du paquebot Blue Horizon. Une vidéo montre deux membres d’équipage se précipitant vers lui et le repoussant, alors qu’il venait de monter sur la rampe et que le bateau était en train de quitter le port.

Le trentenaire, dont l’identité n’a pas été révélée, a essayé une seconde fois d’embarquer à bord du paquebot en direction d’Heraklion, en Crète. Cette deuxième tentative a viré à l’épouvantable drame: violemment repoussé, l’homme a perdu l’équilibre et a chuté dans l’eau. Dans une vidéo tournée sous un autre angle, on distingue le malheureux en train d’être emporté par le tourbillon créé par les hélices du paquebot. L’individu disparaît rapidement sous l’eau, sous les yeux des deux membres d’équipage. Il est possible qu’il se soit tapé la tête au moment de sa chute. Le trentenaire a été repêché peu après, et sa mort a été prononcée à l’hôpital de Nikaia, rapporte Protothema.

Des témoins que l’on peut entendre dans une vidéo suggèrent que les employés ont repoussé le retardataire parce qu’il n’avait pas de ticket. Or, il est possible d’acheter un titre de transport à bord. Après le drame, le Blue Horizon a reçu l’ordre de retourner au port du Pirée. Le capitaine et les membres d’équipage ont été arrêtés. «J’exprime ma tristesse à la suite de l’incident tragique survenu dans le port du Pirée, au cours duquel une personne a perdu la vie. Toutes les mesures nécessaires sont prises par l’autorité portuaire du Pirée pour éclaircir l’affaire et déterminer les responsabilités», a fait savoir Miltiadis Varvitsiotis, ministre de la Marine marchande.