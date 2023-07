Grèce : 44 degrés attendus mardi, les incendies se poursuivent

Une nouvelle vague de chaleur frappe la Grèce , à partir de mardi, avec des températures maximales prévues de 44°C alors que les flammes continuent de ravager une partie des îles touristiques de Rhodes et de Corfou, ainsi que celle d’Eubée, selon les autorités. À Athènes, le thermomètre doit atteindre 41°C et dans le centre du pays, 44°C, selon la météo nationale EMY.

Ces températures très élevées, qui interviennent après un week-end de chaleur intense, vont se poursuivre mercredi, avant une baisse attendue de jusqu’à 5°C à partir de jeudi, selon la même source. La Grèce connaît l’une des plus longues canicules de ces dernières années, selon des experts de l’EMY. Sans atteindre le record historique national de 48°C, le thermomètre a atteint 46,4°C à Gythio, dans la péninsule du Péloponnèse (sud), dimanche.

Nombreux feux

Sur le front des incendies qui brûlent depuis plus d’une semaine dans le pays, les sapeurs-pompiers sont toujours à l’œuvre sur les îles de Rhodes en mer Egée (sud-est), Corfou en mer Ionienne (nord-ouest) et à Eubée, grande île à l’Est d’Athènes. Ces feux de forêt, attisés par des vents violents, ont déjà détruit des milliers d’hectares de forêt et de végétation sans toutefois faire de victimes à ce stade.