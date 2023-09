Grèce : Sept morts après des inondations «cauchemardesques» 

En Grèce , les pompiers épaulés par l’armée étaient sur le pied de guerre vendredi, poursuivant l’opération d’évacuation de centaines d’habitants de plusieurs villages bloqués par des inondations en Thessalie , ayant fait jusqu’ici sept morts, selon un nouveau bilan des autorités. Trois personnes, deux femmes octogénaires et un homme de 69 ans, ont été retrouvées mortes ces dernières 24 heures, portant à sept le bilan des personnes tuées dans les pluies torrentielles qui se sont abattues de mardi à jeudi en Thessalie, la principale plaine au centre du pays.

Des hélicoptères et des canots de sauvetage sont utilisés dans le cadre d’une «immense opération» ont précisé les pompiers, pour avoir accès aux villages de la région, bloqués par la crue des rivières. Les rues se sont transformées en véritables torrents, des maisons étant sous l’eau dans des endroits comme le village de Palamas, selon un journaliste de l’AFP. Selon les pompiers, au moins six personnes sont portées disparues, surtout dans les départements de Magnésie et de Karditsa en Thessalie, à 330km au nord d’Athènes.