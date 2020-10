Nature : Grèce: une ourse brune tuée par une voiture

La collision a eu lieu proche de la ville de Kastoria, dans le nord-ouest de la Grèce. L’animal de 250kg heurté à la tête est mort sur le coup.

Le conducteur du véhicule «n’a pas été blessé mais la collision a été forte» et l’ourse, qui pesait environ 250 kilos, «a été heurtée à la tête et tuée sur le coup», a ajouté Nikos Panayotopoulos, un collaborateur d’Arktouros, cité par l’Agence de presse grecque, ANA.

À proximité de Kastoria se trouve une zone Natura 2000 – un réseau de sites naturels préservés de l’Union européenne – ainsi que le refuge Arktouros. Depuis 1992, ce dernier protège et soigne des ours et des loups des Balkans mais aussi d’Autriche et de Géorgie.