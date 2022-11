Climat et COP 27: Greenpeace dénonce avec force la politique de la Suisse

Georg Klingler, expert climat et énergie pour Greenpeace Suisse, constate: «Malgré les épisodes météorologiques extrêmes particulièrement marquants de cette année, qui ont semé la mort et la destruction, et malgré de récentes découvertes qui montrent clairement que des points de basculement climatiques surviendront très probablement à partir d’un réchauffement global de 1,5 °C, la Suisse campe sur des positions largement insuffisantes». Le communiqué déplore ainsi «l’ampleur des carences de la politique climatique suisse» en quatre points