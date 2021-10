Espagne : Greenpeace dénonce le rôle des méga élevages sur la pollution de l’eau

S’appuyant sur des chiffres officiels, Greenpeace souligne que 75% des nappes phréatiques ont vu leur pollution aux nitrates augmenter entre 2016 et 2019.

L’ONG environnementale Greenpeace a dénoncé, jeudi, la responsabilité des «méga élevages» en expansion en Espagne, dans la pollution de l’eau aux nitrates qui n’a cessé d’augmenter dans le pays, ces dernières années. Dans un rapport intitulé «Méga élevages, poison pour l’Espagne rurale», l’ONG fustige une «expansion démesurée et dénuée de contrôle de l’élevage industriel en Espagne» et son «grave impact sur la pollution de l’eau aux nitrates», appelant à un «moratoire».

Selon Greenpeace, l’impact sur la pollution de l’eau est majeur. Se basant sur des chiffres officiels, l’ONG souligne que 75% des nappes phréatiques ont vu leur pollution aux nitrates augmenter entre 2016 et 2019, et que le taux moyen de nitrates dans l’eau a augmenté de 51,5% dans le pays sur cette période.

Inaction pouvoirs publics

«Il est paradoxal de déclarer de plus en plus de ZVN» et de permettre dans le même temps une «hausse démesurée et incontrôlée du nombre de bêtes» dans les élevages, accuse l’ONG.